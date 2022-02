Milan, gli scatti dell'allenamento odierno: si rivedono Kessie e Tomori in gruppo

Continua il lavoro dei rossoneri verso il derby: la squadra si è allenata questa mattina a Milanello. Dagli scatti pubblicati dai canali social ufficiali del club, e come anticipato in giornata da MilanNews.it, sono tornati in gruppo Franck Kessie e Fikayo Tomori. L'ivoriano è tornato ad allenarsi con i compagni dopo gli impegni in Coppa d'Africa, mentre per l'inglese è la prima volta (ma solo a metà, poi ha svolto personalizzato) dopo l'operazione al menisco del 14 gennaio.