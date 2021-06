Milan, il contest del gol della stagione rossonera: Brahim vs Rebic

Terminato il campionato, il Milan sui propri canali social sta proponendo un contest per fare scegliere ai tifosi il gol della stagione. Tra le reti rossonere proposte, in particolare, sono state messe allo scontro in finale il gol di Brahim con la Juventus e la rete di Rebic sempre con la Juventus: due gol spettacolari e decisivi.

It’s the final showdown

Ante 🆚 @Brahim: who scored the Best Goal of the 2020/21 Season?

Tell us now!



È la Finale

Rebić o Díaz: chi ha segnato il gol più bello della stagione?

Vota ora! #SempreMilan

