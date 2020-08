Milan, la terza maglia verrà presentata il 17 agosto: Ibrahimovic tra i testimonial

Con l'avvicinarsi della nuova stagione, cominciano ad essere svelate le nuove maglie del Milan. In particolare, sui propri canali social, il club rossonero ha annunciato che il 17 agosto verrà presentata la terza maglia, già da oggi pre-ordinabile sul sito ufficiale. Tra i testimonial della terza divisa rossonera presenti Samu Castillejo, Daniel Maldini e Zlatan Ibrahimovic.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Alta Moda, on and off the pitch <br><br>Ready for our New 2020/21 Third kit? Pre-order yours, now!: <a href="https://t.co/vGIQvmDpQl">https://t.co/vGIQvmDpQl</a> <br><br>Siete pronti per la nuova terza maglia 2020/21? Prenotala ora!: <a href="https://t.co/Np7k4XEBWw">https://t.co/Np7k4XEBWw</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ThisIsMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ThisIsMilan</a> <a href="https://twitter.com/pumafootball?ref_src=twsrc%5Etfw">@pumafootball</a> <a href="https://t.co/xJPRAAoS3m">pic.twitter.com/xJPRAAoS3m</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1294306731196022784?ref_src=twsrc%5Etfw">August 14, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>