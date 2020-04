Milan, Leão e il video delle sue migliori giocate in rossonero

Talento e tanta voglia di fare, ma ancora molto, moltissimo da dimostrare. A Rafael Leão non mancano i mezzi e le giocate per potersi imporre in maglia rossonera, come si può vedere nel video postato su Twitter dal giovane attaccante portoghese. In attesa di tornare in campo Leão condivide quindi con i tifosi rossoneri un filmato con le sue migliori giocate con la maglia del Milan.