Milan-Novara, il saluto di Pippo Inzaghi nella sua ultima partita in rossonero

Il 13 maggio 2012 è stato il giorno dell'addio di diverse leggende rossonere: Gennaro Gattuso, Sandro Nesta, Clarence Seedorf e Pippo Inzaghi. Il Milan ha voluto omaggiare proprio lo storico bomber con la 9, pubblicando su Twitter il video del suo ultimo gol con la maglia del Diavolo in occasione della sua ultima partita, Milan-Novara.

#OnThisDay

Inzaghi bids farewell with a goal. He just couldn't stop scoring ️️



Il saluto di SuperPippo alla sua gente, alla sua maniera ️️️#SempreMilan pic.twitter.com/5vAejRgNLh