Milan-Spezia, Theo Hernandez è l'MVP del match

Al termine della partita tra Milan e Spezia, i canali social rossoneri hanno chiesto ai tifosi di votare l'MVP del match tra i rossoneri e i liguri. La scelta del tifo rossonero, tra Theo, Leao e Calhanoglu, è stata per il laterale francese capace di segnare la rete del momentaneo 2-0.

🤩 Who said trains can't fly? 🚄@TheoHernandez's sky-rocketing performance earned him the @emirates MVP award for #MilanSpezia 🥇



Una grande gara impreziosita da un gran gol: Theo è il vostro MVP della sfida di San Siro 🥇#SempreMilan pic.twitter.com/XudiHKTZvU