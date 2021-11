Milan, tanti auguri all'ex rossonero Dario Simic!

Quest'oggi cade il compleanno di un ex protagonista rossonero: Dario Simic. Il terzino croato, che compie oggi 46 anni, ha vestito la maglia rossonera ben 129 volte mettendo a segno 1 gol. Con il Milan, dal 2002 al 2008, ha vinto 1 scudetto, 1 coppa italia, 1 supercoppa italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 mondiale per club. La redazione di Milannews.it gli augura un felice compleanno.

A no-nonsense defender whose career certainly wasn’t short on trophy success: happy birthday, Dario Šimić!



Una carriera ricca di titoli per il nostro ex difensore, che oggi compie 46 anni: tanti auguri Dario! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/Db4Y2Iq2dW