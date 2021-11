Milan, tutte le promozioni per la settimana del black friday

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso un'iniziativa promozionale: nella settimana del black friday, infatti, il club rossonero ha condiviso alcune promozioni circa diversi prodotti rossoneri scontati. Questo il tweet.

AC Milan #BlackWeek: check out our special offers on our online Store 🛒



AC Milan Black Week: approfitta delle offerte speciali sul nostro Store 🛒 #SempreMilan