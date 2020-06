Milanello, Castillejo lavora per farsi trovare pronto contro il Lecce

È stato sicuramente uno dei più positivi prima del lungo stop causato dall'emergenza Coronavirus, e dopo aver saltato per squalifica la sfida di Coppa Italia contro la Juventus Samu Castillejo è pronto a riprendersi la fascia destra nello scacchiere tattico di Pioli. Lo spagnolo, come dimostra la foto pubblicata sui suoi social, sta lavorando duramente a Milanello per farsi trovare pronto per la sfida di lunedì contro il Lecce.

