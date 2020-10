On this day - 04/10/1992, Fiorentina-Milan 3-7

Sui propri canali social il Milan ha pubblicato gli highlihts di una storica gara rossonera. Esattamente 28 anni fa, infatti, il Milan espugnava il Franchi di Firenze con un rocambolesco 3-7 sulla Fiorentina. In gol per il Milan Massaro, Gullit e Van Basten con una doppietta a testa e Ginaluigi Lentini.

#OnThisDay in 1992, remember that time we put 7 past Fiorentina? Well, today’s the 28th anniversary of that match



Non capita spesso di segnare 7 gol in una partita: noi l'abbiamo fatto nel '92, vi ricordate i marcatori? #SempreMilan pic.twitter.com/HbgqppsXgF