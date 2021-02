On this day - 17/02/1985: Milan-Juventus 3-2, Virdis regala un'impresa rossonera

Esattamente 36 anni fa il Milan vinceva in campionato per 3-2 sulla Juventus di Platini. Questa partita, in particolare, è da ricordare per la grande impresa dei rossoneri in un match combattuto e deciso dalle reti di Virdis e Di Bartolomei. Questi gli highlights pubblicati dall'account Twitter del Milan.

#OnThisDay in 1985, an action-packed triumph over Juventus ✨



Un duello tra giganti: 36 anni fa, il 3-2 alla Juve di Platini e Paolo Rossi ✨ #SempreMilan



