Play for the Future - Il tabellone del torneo di beneficienza organizzato dal MC Montreal e Fondazione Milan

Il torneo di beneficenza "Play for the Future" organizzato da Milan Club Montreal e Fondazione Milan (qui tutti i dettagli) si appresta ad iniziare. Nel weekend è andato in scena il sorteggio che ha portato alla creazione del tabellone. Nel primo round la redazione di MilanNews.it affronterà il rappresentante del Milan Club India.

Come sempre vi invitiamo a sostenere l'iniziativa "Play for the Future" di Fondazione Milan, progetto atto a dare supporto ai ragazzi più fragili, emarginati e in difficoltà.