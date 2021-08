Rebic in azione nel pre campionato: "Due settimane al via in Serie A"

Dopo aver saltato i primi impegni a causa dell'Europeo, i nazionali sono tornati a Milanello più tardi, Ante Rebic è tornato da un paio di settimane a lavorare con i compagni. Il croato non ha ancora trovato la condizione migliore, ma sta aumentando pian piano il minutaggio in amichevole. Ieri pomeriggio contro il Real Madrid è subentrato al 46' a Rafa Leao: un tempo a testa per i due esterni offensivi rossoneri. In ogni caso Ante è fiducioso e smanioso per l'inizio della nuova stagione come dimostra il suo post su Instagram: "Due settimane al via in Serie A".