Romagnoli: "Ripartiamo da questi 68 punti, ci vediamo a luglio Milan"

Ecco il messaggio di Alessio Romagnoli su Facebook dopo la fine della stagione: "Rimane l’amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno. Grazie a tutti i tifosi che quest’anno hanno riempito San Siro e si sono fatti sentire in massa in trasferta. Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione... ci vediamo a luglio AC Milan".