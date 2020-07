Theo dà il 'benvenuto' ad Hakimi in Italia: "A presto nei futuri derby"

Attraverso un messaggio su Twitter, Theo Hernandez ha voluto dare il proprio benvenuto in Italia ad Achraf Hakimi, fresco acquisto dell'Inter per la prossima stagione ed ex compagno del terzino rossonero ai tempi del Real Madrid: "A presto in Serie A e nei futuri derby". L'ex Borussia Dortmund ha risposto al milanista così: "Ci vediamo presto", aggiungendo anche una emoji con una faccia intenta a fare l'occhiolino.