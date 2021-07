Theo e il messaggio per Gazidis: "Forza Ivan, siamo tutti con te"

Una manita per la seconda amichevole stagionale del Milan, che ha superato senza problemi il Modena a Milanello. I rossoneri prima della sfida con gli emiliani sono scesi in campo con una maglia speciale con scritto "Forza Ivan", in supporto dell'amministratore delegato Ivan Gazidis. Anche Theo Hernandez, autore del definitivo 5-0, si è unito al coro milanista per il dirigente, pubblicando sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae con la maglia dedicata a Gazidis.