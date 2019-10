Theo Hernandez, intervenuto su Twitter, ha pubblicato un'immagine significativa, comprendente l'abbraccio dell'esultanza in Genoa-Milan e il parallelo con un abbraccio fra Maldini e Kakà con indosso la maglia rossonera. "Sempre Milan, buonanotte" ha scritto il terzino francese, innalzando in alto i colori rossoneri in un momento importante della stagione milanista.