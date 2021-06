Tomori ringrazia il Chelsea: "Mi avete aiutato a crescere come giocatore e persona. Mi mancherete"

Oltre al post dove ha espresso la sua gioia per la permanenza in rossonero, Fikayo Tomori ha salutato con una sequenza di foto anche il Chelsea. Il club londinese è stata la squadra in cui l'inglese è cresciuto e che lo ha fatto esordire tra i grandi. Queste le parole spese per i 'Blues': "Wow, da dove comincio? Sono in questo club da quando avevo 8 anni, crescendo in tutte le squadre dell'academy. Un club che mi ha aiutato a crescere come giocatore e come persona. Ho vinto vari trofei nelle giovanili, ho fatto il mio debutto allo Stamford Bridge, ho avuto la chance di giocare in Premier League e in Champions League: tutte cose che sognavo da bambino. Tutto quello che posso dire è grazie. Grazie a tutto lo staff dell'academy che mi ha condotto sino a questo punto, a tutti i miei compagni, a tutti i tifosi e al Chelsea Football club. Mi mancherete tutti"