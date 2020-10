Tonali chiede consiglio ad Ibra in vista del derby: "Raccontami"

Quella di sabato sarà una partita davvero speciale per Sandro Tonali; per il giovane centrocampista sarà il primo derby con la maglia del Milan, squadra di cui è tifosissimo fin da bambino. Ma il numero 8 rossonero ha dalla sua parte un ragazzone che di derby ne ha giocati e vinti tanti, in entrambe le sponde del Naviglio. Ed ecco perché Tonali, con tanta voglia di imparare e crescere, non può far altro che chiedere ad Ibra: "Raccontami".