Transfermarkt - I portieri con più clean sheet nei top 5 campionati europei: in A primeggia Donnarumma

Il noto portale Transfermarkt ha riportato i portieri che hanno totalizzato più clean sheet in questa stagione tra i cinque maggiori campionati europei. Se in Premier League risalta Martinez dell'Aston Villa con 4 porte inviolate in sette partite, in Liga la fa da padrone Oblak (7 partite e 5 clean sheet) mentre in Bundesliga comanda Burki del Dortmund con 5 partite disputate e 3 porte inviolate. In Serie A primeggia Donnarumma con 6 partite e 3 clean sheet mentre in Ligue 1 comanda Navas con 7 partite e 6 clean sheet.