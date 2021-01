Transfermarkt - La top 10 dei calciatori cresciuti di valore in Serie A: presenti tre rossoneri

Come di consueto in questo periodo il noto portale calcistico Transfermarkt ha pubblicato gli aggiornamenti sul valore di mercato dei giocatori di Serie A. In particolare è stata stilata una classifica dei calciatori che hanno subito i maggiori incrementi di cartellino e in questo elenco figurano tanti rossoneri come Calabria che ha visto il suo valore salire da 10 a 18 milioni, Bennacer da 33 a 40 milioni e Hauge da 4 a 10 milioni.

Il Milan capolista aggiunge potenza al proprio motore ma il vincitore 🥇 dell'ultimo aggiornamento dei #ValoriDiMercato del 2020 è Morata. #TMdatabase pic.twitter.com/zJfQeQKrZQ — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 30, 2020