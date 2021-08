Transfermarkt - Serie A, gli acquisti più costosi dal Brasile: tanto Milan nella top 10

Transfermarkt, noto portale calcistico utilizzato per i valori di mercato, ha pubblicato su Instagram la top 10 degli acquisti dei brasiliani più onerosi delle squadre di Serie A. In questa particolare classifica c'è tanto Milan: il primo infatti è Lucas Paquetá, arrivato in rossonero dal Flamengo per 38,4 milioni di euro. Terzo posto per Pato, prelevato dal San Paolo nella stagione 07/08 per 24 milioni. Ottavo, nono e decimo posto per Duarte, Thiago Silva e Kaká, arrivati in Italia rispettivamente per 10.6, 10 e 8.5 milioni di euro.