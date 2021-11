Van de Beek presto padre e Meyde lo stuzzica: "Lo chiamerai Ole Gunnar?"

Donny van de Beek diventerò padre. Il centrocampista olandese e la sua compagna, Estelle Bergkamp, figlia dell'ex leggenda dell'Arsenal Dennis Bergkamp, ne hanno dato l'annuncio sui social. Una splendida notizia, accolta con grande affetto da amici e sostenitori. Fra i commenti spicca quello di Andy van der Meyde, che ha voluto prendere in giro il giocatore del Manchester United: "Lo chiamerai Ole Gunnar?" chiede l'ex Inter, stuzzicando così Van de Beek, il cui rapporto col tecnico norvegese non è certamente idilliaco. Arrivato nell'estate 2020 con grandi speranze e accolto come eventuale sostituto di Pogba, Van de Beek è stato poco utilizzato, fino ad arrivare a questa stagione, quasi mai impiegato: 144 minuti giocati, spalmati in 4 apparizioni. Una sola partita da titolare, chiaramente nella competizione meno importante, la Coppa di Lega. Un chiaro indizio che fa pensare che l'esperienza dell'olandese a Manchester sia agli sgoccioli.