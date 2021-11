Verso il derby, il Milan sui social: "Per la maglia, la storia e l'orgoglio"

“Per la maglia, per la storia, per l’orgoglio: perché il Milan è tutto, forza ragazzi!”. È il messaggio pubblicato dal Milan su Twitter in vista del derby di questa sera. È la sfida più attesa in città, ma anche la più importante di questa prima parte abbondante di stagione. I rossoneri scenderanno in campo sostenuti da un pubblico numeroso: a San Siro, infatti, ci sarà il pienone.

For our colours, for our history, for our pride: #ACMilanIsEverything, let’s do it!



Per la maglia, per la storia, per l’orgoglio: perché il Milan è tutto, forza ragazzi! #SempreMilan pic.twitter.com/mRbrG811oC