Secondo quanto testimoniato dalle immagini di Antonio Vitiello, inviato per Milannews.it allo Stadio San Siro, il Milan è arrivato al Meazza per la gara con la Salernitana in programma alle 15.00. La squadra ora farà un veloce briefing sul campo e poi scenderà sul terreno di gioco per il riscaldamento.

di Vitiello e Gioia