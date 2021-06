VIDEO MN - Vox populi su Donnarumma e Calhanoglu: i tifosi stanno dalla parte della società

Siamo andati in giro per Milano a chiedere ad alcuni tifosi del Milan cosa ne pensano degli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La maggior parte degli intervistati ha detto di essere dalla parte della società, riconoscendo il fatto di aver fatto il massimo per tentare di rinnovare i contratti del portiere italiano e del trequartista turco. I tifosi sono rimasti delusi, non accettando, vale per il Calhanoglu, il passaggio all’Inter. Ecco il video che comprende anche alcune risposte da parte di tifosi dell’Inter.