Vitale su Milan-Juve a San Siro: "Sarà una notte magica"

In vista del match di questa sera contro la Juventus a San Siro, Francesca Vitale, difensore del Milan Femminile, ha scritto questo post su Instagram: "Notti Magiche. Mi sono sempre chiesta, fin da bambina, cosa si provasse ad alzare la testa e sentirsi così piccola in mezzo ad uno stadio così grande e importante. Oggi abbiamo finalmente la possibilità di vivere 'la prima volta a San Siro'. Giocheremo per noi, per il nostro movimento e per tutte quelle bambine che sognano, desiderano e lotteranno per un momento così! Proprio come abbiamo fatto noi. La voglia di viverla è immensa, descriverla è impossibile..che sarà una notte magica è una certezza!".