Whoscored - La top 11 mondiale del 2020 scelta dai tifosi: presente Theo Hernandez

Whoscored, sito specializzato nelle statistiche legate al mondo dello sport, ha pubblicato la top 11 del 2020 in Europa scelta dai tifosi. Dopo diversi giorni dalla fine dell'anno e in conseguenza dello spoglio dei voti è risultato che nell'11 scelto sia presente anche il rossonero Theo Hernandez. Insieme a campioni come Messi e Lewandovski, quindi, figura anche il laterale francese autore di un'annata sensazionale.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/TheoHernandez?ref_src=twsrc%5Etfw">@TheoHernandez</a> makes <a href="https://twitter.com/WhoScored?ref_src=twsrc%5Etfw">@WhoScored</a>'s 2020 Team of the Year, as voted for by followers!<br><br>️ <a href="https://t.co/zbL75R9hVQ">pic.twitter.com/zbL75R9hVQ</a></p>— MilanData (@acmilandata) <a href="https://twitter.com/acmilandata/status/1347497579702067200?ref_src=twsrc%5Etfw">January 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>