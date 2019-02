Acmilan - Timemachine, Milan-Empoli da ricordare: Sheva e Inzaghi stendono i toscani

Il Milan a gennaio 2006 era andato male. Una sconfitta a Roma, due partite casalinghe vinte non benissimo contro Parma e Ascoli, due pareggi. Da febbraio in poi però la squadra allenata daCarlo Ancelotti si era ripresa. Dopo quattro vittorie consecutive, capitava male l'Empoli in quel sabato di inizio marzo. Con Kaká e Shevchenko a riposo, tuttavia, i toscani allenati da Cagni erano riusciti ad arrivare al 30esimo minuto della ripresa sul risultato di 0-0. Poi però i 3 gol in nove minuti nel finale di gara (doppietta di Inzaghi e rete di Sheva entrato in campo al 70'), hanno deciso la sfida di San Siro.

IL TABELLINO

MILAN-EMPOLI 3-0

MILAN: Kalac, Simic, Costacurta, Kaladze, Jankulovski, Gattuso, Vogel, Seedorf (1'st Kaká), Rui Costa (11'st Pirlo), Inzaghi, Gilardino (25'st Shevchenko). All.: Ancelotti.

EMPOLI: Balli, Raggi, Vanigli, Pratali (28'st Ascoli), Tosto, Buscé, Moro, Ficini, P. Zanetti (36'st Tavano), Almiron, Riganò (33'st Pozzi). All.: Cagni.

Arbitro: Dondarini.

Gol: 32'st Inzaghi (M), 36'st Shevchenko (M), 41'st Inzaghi (M).