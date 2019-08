Storia Rossonera - 24 anni fa la conferenza di addio di van Basten

Sono trascorsi 24 anni esatti dall'addio al calcio di Marco van Basten. L'annuncio, infatti, venne dato in una conferenza stampa il 17 agosto del 1995 nella storica sede di via Turati 3 dallo stesso Cigno di Utrecht. L'ultima partita ufficiale giocata con il Milan, però, fu, nonostante una caviglia dolorante, la finale di Coppa dei Campioni, persa dai rossoneri contro l'Olympique Marsiglia il 26 maggio del 1993. Il 18 agosto del 1995, poi, prima dell'inizio del trofeo Berlusconi, l'olandese saluterà emozionato un San Siro gremito in ogni ordine di posti con il celebre giro di campo effettuato in giacca di renna, che commosse tutti i tifosi rossoneri presenti, ma anche compagni e l'allenatore di allora, Fabio Capello.