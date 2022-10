VIDEO MN - Milan, tra poco al via il corteo della Curva Sud verso Stamford Bridge

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Tra poco prenderà il via il corteo della Curva Sud Milano verso Stamford Bridge dove questa sera alle 21 il Milan affronterà il Chelsea nella terza giornata del Girone E di Champions League. Come al solito, la parte più calda dei tifosi rossoneri sta intonando diversi cori per sostenere la squadra di Pioli in vista del match contro i Blues. Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it a Londra: