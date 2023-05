VIDEO MN - Rafael Leao è arrivato nel ritiro del Milan

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Rafael Leao, dopo il test di questa mattina a Milanello, è arrivato pochi istanti fa nell'hotel nel centro di Milano dove il Milan è in ritiro da questa mattina in vista dell'euroderby di questa sera. Il portoghese, accolto e acclamato da tanti tifosi rossoneri presenti fuori dall'albergo, pranzerà ora con il resto della squadra. In merito alle sue condizioni, una decisione definitiva verrà presa oggi pomeriggio dopo la riunione tecnica. Ecco il video dell'inviato di Milannews.it: