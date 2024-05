Ibra, ora è il tuo momento: il mercato estivo il primo banco di prova

Dopo l’addio al calcio giocato di quasi un anno fa, al termine di Milan-Verona, ultima giornata dello scorso campionato, Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan in veste dirigenziale. Lo svedese è stato assunto da Gerry Cardinale nel ruolo ufficialmente descritto come Advisor di RedBird e della dirigenza del Milan. E da quel momento Zlatan ha iniziato a presenziare sulla tribuna accanto a Furlani e Moncada, oltre che a Milanello.

Operativamente, però, si è visto ancora molto poco di quello che potrebbe dare Ibrahimovic al Milan come dirigente. Nei mesi scorsi Cardinale lo ha investito di grande importanza, definendolo come “i suoi occhi” quando il manager americano non è a Milano. Quest’estate, dunque, si ipotizza il primo banco di prova per Zlatan nella sua nuova vita: il calciomercato. I tifosi hanno chiesto investimenti importanti su giocatori importanti per far sì che il Milan possa tornare a vincere. Questa dev’essere la prima missione dello svedese, migliorare una squadra fino a renderla una contender per lo scudetto.