Abraham è stato messo in vendita, ma lui vuole riconquistare la Roma

Il futuro di Tammy Abraham sembrerebbe essere sempre più lontano dalla Roma, anche se l'inglese ha intenzione di riconquistare la piazza giallorossa, a partire da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, che l'avrebbe ufficialmente messo in vendita in questo calciomercato.

Nonostante questo, comunque, il nuovo direttore sportivo della Roma non avrebbe ancora ricevuto nessuna offerta vera per Abraham, nonostante si sia parlato con insistenza di un reale interesse del Milan per il classe '97, che accoglierebbe con piacere la possibilità di trasferirsi in rossonero considerata la presenza al Diavolo del suo più caro amico Fikayo Tomori.

Abraham potrebbe essere per il Milan una valida alternativaa Fullkrug, a patto però che la Roma scenda dalle sua richieste iniziali. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, per cedere l'inglese in questo calciomercato la società giallorossa vorrebbe incassare fra i 20 ed i 25 milioni di euro così da evitare di registrare una minusvalenza, cifre che però al momento nessun club sarebbe in grado di garantirgli, soprattutto perché Abraham è reduce da un doppio infortunio piuttosto grave.