Abraham sarà di nuovo giallorosso, il Milan ha deciso di non riscattarlo

I 10 gol segnati in maglia rossonera in tutte le competizioni non sono bastati per convincere il Milan a confermarlo anche nella prossima stagione. Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, al termine di questo campionato Tammy Abraham farà ritorno alla Roma, ma non per rimanervi ovviamente.

La sua avventura in giallorosso si è conclusa oramai un anno fa, quindi è scontato immaginare che la società capitolina gli troverà una nuova sistemazione. In tutto questo dalla Turchia hanno già fatto sapere che il Besiktas è pronto a mettere sul piatto dai 15 ai 20 milioni per l’attaccante, arrivato al suo ultimo anno di contratto con la Roma.