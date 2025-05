City in pressing su Reijnders: in settimana l'offerta, il Milan non scende sotto i 70 milioni

Al contrario del Milan che, fallita la Coppa Italia, deve consolarsi con la Supercoppa e sperare di centrare una qualificazione ad un torneo europeo, il Manchester City ha un asso nella manica per convincere Tijjani Reijnders ad approdare in Inghilterra ed è il Mondiale per Club. Come noto ormai da settimane, il centrocampista olandese classe '98 è finito nel mirino del club inglese, che vorrebbe ingaggiarlo proprio per la competizione estiva in programma negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pep Guardiola lo ha piazzato in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione e per questa ragione, già in settimana da Manchester arriverà la prima offerta per Reijnders: si parla di poco più di 50 milioni di euro, cifra che però non soddisfa il Milan. Questo perché il giocatore è blindato da un contratto valido fino al 2030 e autografato di recente.

Il club di via Aldo Rossi non si sente costretto a cedere e mentre la corte di Guardiola ha toccato le corde emotive dell'ex AZ Alkmaar, al momento non si prevede una forzatura per lasciare il club rossonero. Secondo la Rosea, Reijnders sta più che bene a Milano e se saltasse l'affare con il City non ne farebbe un cruccio. E il Milan, dal canto suo, si accomoderà attorno al tavolo delle trattative solo per proposte intorno ai 70 milioni. Se Guardiola lo vuole davvero dovrà alzare il tiro. E non è da scartare l'ipotesi di un inserimento del Real Madrid per lui.