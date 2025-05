Non solo Reijnders. Anche Theo Hernandez è vicino all'addio al Milan

Oltre a Tijjani Reijnders anche Theo Hernandez è vicino a salutare il Milan. Il terzino francese contro la Roma non ci sarà a causa di una botta, ma scrivono i colleghi del Corriere dello Sport che la sua esclusione potrebbe essere figlia di un atteggiamento che ha avuto in finale e che non è assolutamente piaciuto non solo a Sergio Conceiçao, ma anche ai tifosi.

Dal punto di vista contrattuale Theo Hernandez sta entrando nel suo ultimo anno con i rossoneri e per ora non c’è nemmeno l’ombra del rinnovo, complice anche una stagione decisamente sotto le aspettative che mette le eventuali pretendenti nelle condizioni di presentare al Milan offerta al ribasso. Fra queste c'è sicuramente il Real Madrid, che potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di riportare al Santiago Bernabeu Theo Hernandez a 6 anni dall'ultima volta. Dopo tutto questo tempo il francese potrebbe dunque lasciare il Milan, a meno che il Club non decida di tornare sui propri passi e rinnovarlo, scenario ad oggi impensabile.