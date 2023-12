Accordo Milan-Miranda: manca ancora l'intesa con il Betis per gennaio, ma le parti sono ottimiste

Il Milan ha trovato un accordo con Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Betis Siviglia, per i prossimi quattro anni e mezzo. Il giocatore si libererebbe a zero a giugno, ma i due club stanno parlando per provare ad anticipare lo sbarco a Milanello dello spagnolo già a gennaio. Al momento, come riporta Matteo Moretto su X, c'è ancora distanza tra le due società sulla cifra, ma le parti sono ottimiste che alla fine si possa arrivare ad un intesa.

Al Milan, Miranda, che in questa stagione ha per ora giocato 12 partite con la maglia del Betis, collezionando in tutto 791 minuti in campo, arriverebbe per fare l'alternativa a sinistra di Theo Hernandez. Già in estate i rossoneri avevano provato a prenderlo, inserendolo nella trattativa per Alexis Saelemaekers, ma i club non trovarono l'accordo e così saltò tutto.