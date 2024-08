Accordo trovato tra Milan e Roma: scambio di prestiti Saelemaekers-Abraham

Milan e Roma hanno sbloccato l'affare Saelemaekers-Abraham con lo scambio di prestiti, senza diritto di riscatto. Operazione chiusa poco fa. I due club non riuscivano a trovare la quadra dal punto di vista economico e hanno deciso di concludere l'operazione con lo scambio di prestiti: l'attaccante inglese in rossonero e il belga in giallorosso. Si è chiusa nella notte.

Inizialmente l'operazione era stata impostata con lo scambio a titolo definitivo e conguaglio a favore della Roma, ma dopo ore di trattative i due club non erano riusciti a trovare l'accordo sulla struttura finanziaria dell'operazione. Così Milan e Roma hanno definito poco fa con il prestito secco.