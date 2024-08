Adli sacrificabile sul mercato: per ora ha rifiutato l'Arabia

In questo mese di agosto il Milan dovrà essere capace anche a sfoltire la rosa laddove necessario: tra giovani da far crescere in prestito, esuberi fuori dal progetto e calciatori che potrebbero salutare davanti a una buona offerta. In quest'ultima categoria rientra il centrocampista francese Yacine Adli che oggi dal Corriere dello Sport viene etichettato come calciatore "sacrificabile" all'interno della rosa del Milan e dunque potrebbe salutare Milanello da qui al 30 agosto.

Per il giocatore sono arrivate anche delle offerte concrete, in particolare dall'Arabia Saudita. E' stato l'Al-Shabab a muoversi nello specifico con una proposta per un acquisto a titolo definitivo: per il Milan poteva andar bene ma non per Adli che non è convinto da un trasferimento nel campionato saudita. Per il franco-algerino sono pervenute anche proposte di club europei che lo avrebbero preso in prestito: soluzioni non congeniali per il Milan.