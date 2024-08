Affare Emerson Royal, Di Marzio: "Rossoneri vicini a chiudere l'operazione nelle prossime ore"

Il Milan vuole chiudere i giochi per Emerson Royal e vuole farlo al più presto possibile per regalare a Fonseca, dopo Jimenez, Morata e Pavlovic il quarto acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. Come già ampiamente riportato nei giorni scorsi, la dirigenza rossonera è ormai vicina a chiudere l'operazione con il Tottenham, visto che con il terzino brasiliano l'accordo è già stato trovato da tempo. Arrivano dunque gli ultimi aggiornamenti da parte del noto giornalista ed esperto di trattative, Gianluca Di Marzio:

Come riportato sul suo sito, Di Marzio svela: "Manca sempre meno tra il Milan e il Tottenham per Emerson Royal. La distanza fra le parti si è sempre più assottigliata e ormai ballano cifre molto basse (meno di un milione), perciò il Milan conta di chiudere nelle prossime ore. Può arrivare già in serata o nella giornata di domani la chiusura per Emerson Royal, che è il terzino che Paulo Fonseca aspetta per rinforzare il suo Milan".