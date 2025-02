Affare Gimenez: serve anche la firma di Scaroni. Il motivo

Il Milan sta definendo gli ultimi dettagli con il Feyenoord per l'arrivo in rossonero di Santiago Gimenez, per il quale i rossoneri hanno messo sul piatto 32 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega che in questa fase di chiusura e firma dei contratti sarà impegnato anche il presidente milanista Paolo Scaroni perchè per affari, come questo, che superano i 20 milioni di euro serve la doppia firma, cioè quella del numero uno del club e quella dell'amministratore delegato Giorgio Furlani.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 5

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1214'

GOL: 16

AMMONIZIONI: 3