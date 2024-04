Ag. Gyokeres: "Non abbiamo preso nessuna decisione. Dipenderà da cosa succederà con Amorim"

Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è sicuramente uno dei nomi che la dirigenza rossonera ha inserito nella propria lista di possibili centravanti del futuro milanista. La punta scandinava è arrivato in Portogallo l'estate scorsa dal Coventry City, squadra di Championship inglese: il suo primo anno in terra lusitana è stato talmente di impatto che gli occhi dei grandi club europei si sono presto posati sul calciatore. Ci sono anche gli occhi del Milan anche se Gyokeres è protetto da una clausola da 100 milioni. In tutto questo l'agente di Gyokeres, Hasan Cetinkaya, ha parlato questa mattina al quotidiano Record, in Portogallo.

Le parole dell'agente di Gyokeres sul futuro dell'attaccante: "È molto importante conoscere il futuro dello Sporting e in particolare cosa succederà con Amorim. Perché siamo venuti qui grazie a lui. Ci sono molti club che vogliono acquistarlo. Ma dobbiamo rispettare lo Sporting, perché lo abbiamo scelto noi e dargli la possibilità di presentarci le loro idee. Non abbiamo preso nessuna decisione, né la prenderemo ora, per questo o quel club, o per restare. Mancano otto partite e poi prenderemo una decisione, ma il futuro dipende anche da quello che succederà con Amorim. Lo Sporting è un club che ha bisogno di vendere. Dobbiamo discuterne con il presidente. Lo rispettiamo molto. Posso essere molto diretto e dire che non ci sono trattative in merito ad un rinnovo di contratto"