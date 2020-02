Ag. Politano: "Gattuso lo voleva già ai tempi del Milan"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Davide Lippi, agente tra gli altri di Matteo Politano. "Martedì ero allo stadio. Il Napoli ha fatto un’ottima partita, il Barcellona qualcosa lo concede sempre, peccato per l'occasione mancata di Callejon. Politano ha bisogno di po' di tempo, piano piano sta crescendo. Ha passato 4-5 mesi abbastanza particolari, ha bisogno di tempo, ma ora è molto felice. Il Napoli ha fatto un grande investimento, è normale che creda molto nel ragazzo. Matteo conosce Gattuso da tempo, il mister lo voleva già ai tempi del Milan. Il ragazzo è contento di essere a Napoli. Non è facile per un calciatore cambiare squadra a gennaio, ci vuole pazienza. Il vero Politano non l'avete ancora visto, ma lo vedrete presto.