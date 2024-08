Agenti di Hermoso a Milano: incontri in agenda con Milan e Inter

Ci sono ancora tanti svincolati di lusso sul mercato. Uno di questi è sicuramente Mario Hermoso, centrale difensivo spagnolo che si è liberato a fine della scorsa stagione dall'Atletico Madrid e ora aspetta di trovare una nuova sistemazione. Il difensore è stato accostato nel corso degli ultimi mesi a diverse squadre italiane, in particolare al Napoli ma anche all'Inter e al Milan. E proprio in quest'ultima direzione va la notizia riportata oggi da Orazio Accomando, collega di Dazn.

Secondo quanto riportato da Accomando, gli agenti di Hermoso sono a Milano e nelle prossime ore hanno in programma incontri sia con Milan che con Inter. Questo il tweet: "Entourage Hermoso a Milano. In agenda incontri sia con Inter che con il Milan, con cui i contatti sono aperti da tempo. Potrebbe essere una giornata importante per vedere lo spagnolo in Italia".