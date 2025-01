Al Milan interessa Ngonge, in uscita dal Napoli in prestito con diritto di riscatto

Nonostante Noah Okafor sia rientrato a Milano, dalle parti di via Aldo Rossi starebbero continuando a valutare la possibilità di fare un esterno destro in questa sessione di calciomercato, soprattutto nel momento in cui uno tra l'elvetico e Samuel Chukwueze dovesse andare via.

Il nome che è rimbalzato in queste ore dalle parti della sede rossonera, scrive Tuttosport, è quello di Cyril Ngonge, belga, classe 2000, in uscita dal Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il dt Moncada ne avrebbe parlato insieme all'agente D'Avila, con il quale ci sarebbe stato anche un sondaggio per il terzino destro dell'Hellas Verona Tchatchoua, più per la prossima stagione che questa.