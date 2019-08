Alfredo Pedullà: “Non solo Rugani, Lovren aspetta la Roma”

Si è parlato per diverso tempo dell’interesse del Milan per Lovren, difensore del Liverpool Campione di Europa. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale, il difensore croato si starebbe ancora proponendo alla Roma, interessata anche a Rugani:

Incontro a Roma, non a Trigoria, tra Paratici e Petrachi, alla presenza dell’agente Davide Torchia. L’intenzione è quella di chiudere, non nelle prossime ore ma entro il fine settimana. Entro domani ci sarà un vertice con Rugani per mettere a posto ingaggio e commissioni. La Juveinsiste per la formula in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto a 25. La Roma proverà a strappare il diritto di riscatto, nel frattempo Lovren continua a proporsi, è un nome che vi avevamo fatto in tempi non sospetti. La Roma ha appurato che il problema pubalgia è alle spalle. E Lovren è fuori dai giochi a Liverpool, al punto da non essere stato convocato dai Reds per la Supercoppa europea contro il Chelsea, ufficialmente per influenza come svelato da Klopp in conferenza.