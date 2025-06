Allegri spinge per Rabiot al Milan: rossoneri in pressing sul francese

Ore calde in casa Milan, dove il mercato entra nel vivo tra possibili cessioni e nuovi innesti. Se da un lato Maignan sembra destinato a restare e Musah è vicino al Napoli, dall’altro lato i rossoneri lavorano per rafforzare il centrocampo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri, sempre più coinvolto nel nuovo progetto tecnico, avrebbe chiesto con insistenza Adrien Rabiot, con cui ha condiviso diverse stagioni alla Juventus. Il francese, attualmente al Marsiglia, ha un’intesa verbale con il club per essere lasciato partire in caso di nuova opportunità, ma al momento non ha espresso la volontà di lasciare la Ligue 1.

Il Marsiglia considera Rabiot un pilastro per la prossima stagione, ma Allegri continua a spingere per riportarlo in Italia, convinto che il suo profilo sia ideale per dare equilibrio ed esperienza al nuovo Milan.