Pellegatti: "Il Milan ha sondato il terreno per Milan Skriniar"

Secondo Carlo Pellegatti il Milan, sul mercato, si concentrerà soprattutto sul reparto arretrato. Il giornalista, in un video sul suo canale YouTube, parla di una nuova suggestione emersa nelle ultime ore:

“Difesa, difesa e ancora difesa. Si parla ancora di difensori. Una cosa che non è ancora uscita: il Milan ha sondato il terreno per Milan Skriniar. Piace. Ha un contratto fino al 2028 col PSG, prende 9 milioni di euro, quindi fuori dalla strategia del Milan. Visti i buoni rapporti col PSG si potrebbe trovare una soluzione con l’ingaggio pagato, almeno per una parte, dal PSG per un prestito attuale. Al Milan piace, è un giocatore che da affidamento, un giocatore esperto, un giocatore che abbiamo già visto nell’Inter. Potrebbe diventare una soluzione dell’ultima ora se si trovasse una soluzione per l’ingaggio col PSG”.