Oltre al Milan anche l'Al-Nassr pensa a Kim del Bayern Monaco per la difesa

Continua inesorabile a crescere la pletora di grandi nomi accostati al calcio arabo. Un’usanza a cui ormai ci siamo abituati nelle ultime sessioni di mercato, specialmente nelle prime settimane interlocutorie. Fra i grandi club sauditi c’è ovviamente anche l’Al Nassr, la compagine allenata da Stefano Pioli nell’ultimo anno, ma soprattutto la squadra di Cristiano Ronaldo.

In questo momento i gialloblù sono accostati a tantissimi profili per il centrocampo e l’attacco, ma ultimamente stanno uscendo fuori noi i anche di difensori centrali di blasoni. Tra questi, come riportato da footmercato.net, adesso c’è anche quello di Kim Min Jae, ex Napoli ora in forza al Bayern Monaco. Il sudcoreano era arrivato in Baviera nell’Estate del 2023, quando aveva lasciato la Campania portando nelle casse azzurre 50 milioni di euro.

Una cifra che non è poi stata ripagata effettivamente sul campo dove Kim per due stagioni non ha mai particolarmente brillato. Con il Bayern i primi passi erano anche stati positivi, ma col passare del tempo hanno iniziato a venire fuori alcuni difetti di adattamento al ritmo della formazione teutonica.

Ora a 29 anni da compiere a Novembre l’ex Fenerbahce potrebbe lasciare l’Europa per accettare una super offerta dall’Arabia Saudita, con l’Al-Nassr al momento in pole position. Kim è però anche allo stesso tempo una delle due contropartite (con Coman) che il Bayern potrebbe offrire al Milan per Leao.